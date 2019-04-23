Главный раввин Украины поздравил Зеленского с победой на выборах

Фото: Моше Реувен Асман (УНИАН)

Он призвал Зеленского вывести Украину из сложного положения

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман поздравил лидера президентской гонки Владимира Зеленского с победой. Об этом он написал в Facebook.

Он призвал Зеленскогоидти по "пути честности и правды, чтобы сделать Украину успешной и процветающей".

"Сегодня в Ваших руках оказались все возможности для того, чтобы вывести Украину из сложного положения и поднять ее до уровня лидирующих стран мира", - написал он.

Отметим, по последним данным ЦИК, за Зеленского проголосовали 73,23% избирателей. За Петра Порошенко голос оддали 24,45% людей.

Зеленского с победой на выборах уже поздравили ряд стран, среди которых США, Германия, Франция, Венгрия, Беларусь, Британия. В частности, Зеленскому подзвонил президент США Дональд Трамп и поздравил его с результами выборов.

РБК-Украина писало, что спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер выступает за прямой диалог Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. В Путина говорят, что пока рано поздравлять Зеленского с победой.