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Головний рабин України привітав Зеленського з перемогою на виборах

Новини » Вибори 2019    23.04.2019 - 12:51
Головний рабин України привітав Зеленського з перемогою на виборах
Фото: Моше Реувен Асман (УНІАН)

Він закликав Зеленського вивести Україну зі складного положення

Головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман привітав лідера президентської гонки Володимира Зеленського з перемогою. Про це він написав у Facebook.

Він закликав Зеленскогоидти по "шляху чесності і правди, щоб зробити Україну успішною і процвітаючою".

"Сьогодні у Ваших руках опинилися всі можливості для того, щоб вивести Україну із складного становища і підняти її до рівня провідних країн світу", - написав він.

Головний рабин України привітав Зеленського з перемогою на виборахЗазначимо, за останніми даними ЦВК, за Зеленського проголосували 73,23% виборців. За Петра Порошенка голос віддали 24,45% людей.

Зеленського з перемогою на виборах вже привітали ряд країн, серед яких США, Німеччина, Франція, Угорщина, Білорусь, велика Британія. Зокрема, Зеленському подзвонив президент США Дональд Трамп і привітав його з результами виборів.

РБК-Україна писало, що спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер виступає за прямий діалог Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним. У Путіна кажуть, що поки рано вітати Зеленського з перемогою.

 

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