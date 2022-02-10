Главным вопросом транспортной комиссии остается ее независимость, - BRDO

Проект по изменению закона "О транспорте", которым предусмотрено создание и работа Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ), содержит ряд нарушений Конституции, поэтому должен быть доработан.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса эффективного регулирования BRDO после анализа документа.

"Наибольшим вопросом к одобренному Кабмином проекту является вопрос независимости такого регулятора. Поскольку, по сути, предполагалось создание еще одного ЦОИВ, и поэтому логичным был вопрос - а зачем? Целесообразно ли создавать еще один орган, если он будет зависимым и заангажированным", - объясняет Зоя Мельник, и.о. руководителя сектора "Инфраструктура" BRDO.

По ее словам, положение о Нацкомиссии, где сказано, что предельную численность ее работников утверждает президент, что она подчинена президенту, а также о том, что глава и члены комиссии назначаются президентом, является прямым нарушением Конституции.

"Полномочия президента и ВРУ исчерпывающе определены в Конституции Украины. Дополнительное наделение полномочиями на уровне закона недопустимо, о чем Конституционный суд Украины неоднократно отмечал в своих решениях: № 5-р/2019 от 13.06.2019 (Решение по делу о Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг), и № 21-рп/2008 от 08.10.2008 (Решение по делу о Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины)", - подчеркнула эксперт.

По ее мнению, наличие неконституционных положений в проекте закона ставит под угрозу стабильное функционирование НКРТ и позволяет в любой момент заблокировать работу самого органа.

Есть в проекте и дополнительные риски, в том числе ряд положений, не отвечающих принципу определенности правовой нормы, и не позволяющие лицу предусмотреть последствия регулирования. Так, в нем размыты положения, позволяющие избежать общественного обсуждения регуляторного акта и не предусмотрено (не уточнено) положение о персональной ответственности членов регулятора, пояснила Мельник.

"Принятие закона с неконституционными нормами содержит риск, по которому работа новосозданного органа может быть заблокирована частично или полностью Конституционным судом в любой момент. А отсутствие достаточных гарантий независимости органа и его членов в соответствии с требованиями Директив несет риск, что беспристрастность и однобокость регулирования не будет обеспечена", - резюмировали в BRDO.