Головним питанням до транспортної комісії лишається її незалежність, - BRDO

Проект щодо змін до закону "Про транспорт", якими передбачене створення та робота Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ), містить низку порушень Конституції, тому має бути доопрацьований.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Офіса ефективного регулювання BRDO після аналізу документу.

"Найбільшим питанням до схваленого Кабміном проєкту є питання незалежності такого регулятора. Оскільки, по суті передбачалось створення ще одного ЦОВВ, і тому логічним було питання - а навіщо? Чи доцільно створювати ще один орган, якщо він буде залежним та заангажованим", - пояснює Зоя Мельник, в.о. керівника сектору "Інфраструктура" BRDO.

За її словами, положення про Нацкомісію, де сказано, що граничну чисельність її працівників затверджує президент, що вона є підпорядкованою президенту, а також про те, що голова та члени комісії призначаються президентом, є прямим порушенням Конституції.

"Повноваження президента та ВРУ вичерпно визначені в Конституції України. Додаткове наділення повноваженнями на рівні закону є недопустимим, про що Конституційний суд України неодноразово наголошував у своїх рішеннях: № 5-р/2019 від 13.06.2019 (Рішення у справі про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), та № 21-рп/2008 від 08.10.2008 (Рішення у справі про Національну комісію з питань регулювання зв’язку України)", - підкреслила експерт.

На її переконання, наявність неконституційних положень в проекті закону ставить під загрозу стабільне функціонування НКРТ та дозволяє в будь-який момент заблокувати роботу самого органу.

Є у проекті і додаткові ризики, зокрема низка положень, які не відповідають принципу визначеності правової норми, та не дозволяють особі передбачити наслідки регулювання. Так, у ньому розмиті положення, які дозволяють уникнути громадського обговорення регуляторного акта, та не передбачено (не уточнено) положення про персональну відповідальність членів регулятора, пояснила Мельник.

"Ухвалення закону з неконституційними нормами містить ризик, за яким робота новоствореного органу може бути заблокована частково чи повністю Конституційним судом у будь-який момент. А відсутність достатніх гарантій незалежності органу та його членів відповідно до вимог Директив несе ризик, що неупередженість та безсторонність регулювання не буде забезпечена", - резюмували у BRDO.