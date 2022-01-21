Транспортная комиссия должна быть независимым органом, - экс-министр

"Я считаю, что это катастрофа, потому что тогда нивелируется вообще идея создания этого органа, который должен быть независим. Я понимаю, что у президента есть желание управлять всем. Но это желание завершится катастрофой для всего и у всех", - сказал Емельян.

Он напомнил, что сейчас ситуация на железной дороге критическая - компания получает миллиардные убытки несмотря на то, что тарифы на перевозку постоянно повышаются. Кроме того, отсутствие инвестиций в ремонт инфраструктуры привело к замедлению движения по железной дороге и росту оборачиваемости вагонов, из-за чего УЗ теряет клиентов.

"Запланированные убытки 2021 года должны были достигать 8 млрд грн. И только благодаря повышению грузовых тарифов удалось нарисовать прибыль в 450 млн грн. Но мы понимаем, что это фактически вытащили деньги из карманов бизнеса и перевели в государственную компанию, которая производит коррупцию и неэффективность. Критика нарастает, бизнес теряет, оборачиваемость вагона растет. Никаких масштабных изменений и никакого финансирования под эти изменения не предусмотрено", - рассказал Омелян.

По его мнению, намерение президента контролировать регулятора отрасли и в ручном режиме устанавливать тарифы, еще больше усугубит ситуацию и усилит давление на бизнес, пользующийся услугами УЗ.

"Желание президента в ручном режиме самостоятельно устанавливать тарифы, я считаю, переходит любые границы... Фактически сейчас таким образом будет еще один инструмент давления на бизнес. То есть, условно, если президент будет считать нужным заблокировать либо конкретного предпринимателя, либо целые сектора железнодорожных перевозок, - он просто будет в ручном режиме устанавливать те тарифы, которые будут ставить на грань рентабельности, или вообще производить банкротами любую компанию, которая зависима от транспортных услуг "Укрзализныци", - пояснил Омелян.