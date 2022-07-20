"Главному железнодорожнику" Херсонской области заочно сообщено о подозрении в коллаборационизме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Офиса генерального прокурора. После полномасштабного вторжения России, мужчина начал сотрудничать с оккупантами.

Согласно данным следствия, "главный железнодорожник" добровольно согласился занять должность "директора" так называемого "унитарного предприятия "Херсонская железная дорога".

"Кроме того, он осуществляет мероприятия по привлечению местных жителей к работе в указанном незаконно созданном инфраструктурном предприятии", - пишет пресс-служба Офиса.

В соответствии с ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины, подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото: "главного железнодорожника" Херсонской области подозревают в коллаборационизме (facebook.com/pho.gov.ua)