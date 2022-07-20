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"Головного залізничника" Херсонської області підозрюють у колабораціонізмі

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Середа 20 липня 2022 12:52
"Головного залізничника" Херсонської області підозрюють у колабораціонізмі Фото: "Головного залізничника" Херсонської області підозрюють у колабораціонізмі (Віталій Носач, РБК-Україна))
Автор: Сергій Пишкін

"Головному залізничнику" Херсонської області заочно повідомлено про підозру у колабораціонізмі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Офісу генерального прокурора. Після повномасштабного вторгнення Росії, чоловік почав співпрацювати з окупантами.

Згідно з даними слідства, "головний залізничник" добровільно погодився зайняти посаду "директора" так званого "унитарного предприятия "Херсонская железная дорога".

"Крім того, він здійснює заходи із залучення місцевих мешканців до роботи у зазначеному незаконно створеному інфраструктурному підприємстві", - пише пресслужба Офісу.

Відповідно до ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.

&quot;Головного залізничника&quot; Херсонської області підозрюють у колабораціонізмі

Фото: "головного залізничника" Херсонської області підозрюють у колабораціонізмі (facebook.com/pho.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Бердянську загарбники звільнили главу окупаційної адміністрації Олександра Сауленка після того, як він не зміг організувати фейковий "референдум".

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Україна Російська Федерація Херсонская область
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