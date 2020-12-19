Главная военная база США и НАТО в Афганистане попала под ракетный обстрел

Фото: военная база США в районе Баграм (juneesoutherncross.com.au)

Главная военная база США и НАТО в Афганистане попала под обстрел ракетами. Данных о погибших или пострадавших пока нет.

Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Обстрел случился около 5:30 в субботу, 19 декабря. По данным представителя правительства провинции Парван Вахиды Шахкар, по аэродрому Баграм были выпущены пять реактивных снарядов из грузовика, припаркованного в населенном пункте Каландар-Хиль.

Она отметила, что еще семь ракет не были выпущены и были нейтрализованы афганскими военными.

Детали инцидента и масштабы ущерба военной базе пока неизвестны. Ни одна из группировок не взяла ответственность за атаку.

Аэродром Баграм находится в 50 километрах к северу от столицы Кабула и в течение последних 19 дет является главной военной базой сил США и НАТО в Афганистане.

Неделю назад сообщалось, что ракетному обстрелу подверглись несколько районов столицы Афганистана Кабула. В результате взрывов один человек погиб.

Также, в конце ноября в результате двойных взрывов в центральной афганской провинции Бамиан погибли 14 человек. Еще 45 получили ранения.