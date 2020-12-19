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Головна військова база США і НАТО в Афганістані потрапила під ракетний обстріл

Афганістан, Субота 19 грудня 2020 16:11
Головна військова база США і НАТО в Афганістані потрапила під ракетний обстріл
Фото: військова база США в районі Баграм (juneesoutherncross.com.au)
Автор: Роман Тверденко

Головна військова база США і НАТО в Афганістані потрапила під обстріл ракетами. Даних про загиблих або постраждалих поки немає.

Про це повідомляє агентство "Сіньхуа".

Обстріл стався близько 5:30 в суботу, 19 грудня. За даними представника уряду провінції Парван Вахіди Шахкар, по аеродрому Баграм були випущені п'ять реактивних снарядів з вантажівки, припаркованої у населеному пункті Каландар-Хіль.

Вона зазначила, що ще сім ракет не були випущені і були нейтралізовані афганськими військовими.

Деталі інциденту і масштаби збитку військовій базі поки невідомі. Жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за атаку.

Аеродром Баграм знаходиться в 50 кілометрах на північ від столиці Кабула і протягом останніх 19 дет є головною військовою базою сил США і НАТО в Афганістані.

Тиждень тому повідомлялося, що ракетному обстрілу піддалися декілька районів столиці Афганістану Кабула. В результаті вибухів одна людина загинула.

Також, в кінці листопада у результаті подвійних вибухів у центральній афганській провінції Баміан загинули 14 осіб. Ще 45 отримали поранення.

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