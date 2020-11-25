В Афганистане на фоне заявлений о международной помощи прогремели взрывы, 14 погибших

Фото: Афганистан (flickr)

В результате двойных взрывов в центральной афганской провинции Бамиан погибли 14 человек. Еще 45 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Взорвались две бомбы, спрятанные на обочине дороги на главном рынке в городе Бамиан. Погибли 12 мирных жителей и двое сотрудников дорожной полиции.

Среди 45 раненых были в основном люди из ближайшего ресторана и магазинов.

Взрывы произошли в тот день, когда международное сообщество пообещало помощь Афганистану на конференции в Швейцарии. Десятки стран начали обещать помощь Афганистану на миллиарды долларов, надеясь, что недавно начавшиеся мирные переговоры между правительством и Талибаном положат конец войне почти двух десятилетий.

Ранее сообщалось, что за 14 лет боевых действий в Афганистане в среднем пять детей ежедневно погибают или получают ранения. За все это время погибли или пострадали 26 тысяч детей.

РБК-Украина писало, что новый исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что США "остаются привержены тому, чтобы завершить войну" в Афганистане.