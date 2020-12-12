ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Несколько районов столицы Афганистана подверглись ракетным ударам

Кабул, Суббота 12 декабря 2020 06:55
Несколько районов столицы Афганистана подверглись ракетным ударам
Фото: Афганистан (flickr)
Автор: Артур Родивилов

Ракетному обстрелу подверглись несколько районов столицы Афганистана Кабула. В результате взрывов один человек погиб.

Об этом сообщает Tolo News.

По данным полиции, около международного аэропорта имени Хамида Карзая и района Кабула Хваджа Раваш взорвались минимум четыре ракеты. Один человек погиб и один ранен.

Ни одна из действующих в районе группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

В ноябре в результате двойных взрывов в центральной афганской провинции Бамиан погибли 14 человек. Еще 45 получили ранения.

Взрывы произошли в тот день, когда международное сообщество пообещало помощь Афганистану на конференции в Швейцарии. Десятки стран начали обещать помощь Афганистану на миллиарды долларов, надеясь, что недавно начавшиеся мирные переговоры между правительством и Талибаном положат конец войне почти двух десятилетий.

РБК-Украина писало, что новый исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что США "остаются привержены тому, чтобы завершить войну" в Афганистане.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире АфганистанВзрыв

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь