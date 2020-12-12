Несколько районов столицы Афганистана подверглись ракетным ударам

Фото: Афганистан (flickr)

Ракетному обстрелу подверглись несколько районов столицы Афганистана Кабула. В результате взрывов один человек погиб.

Об этом сообщает Tolo News.

По данным полиции, около международного аэропорта имени Хамида Карзая и района Кабула Хваджа Раваш взорвались минимум четыре ракеты. Один человек погиб и один ранен.

Ни одна из действующих в районе группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

В ноябре в результате двойных взрывов в центральной афганской провинции Бамиан погибли 14 человек. Еще 45 получили ранения.

Взрывы произошли в тот день, когда международное сообщество пообещало помощь Афганистану на конференции в Швейцарии. Десятки стран начали обещать помощь Афганистану на миллиарды долларов, надеясь, что недавно начавшиеся мирные переговоры между правительством и Талибаном положат конец войне почти двух десятилетий.

РБК-Украина писало, что новый исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что США "остаются привержены тому, чтобы завершить войну" в Афганистане.