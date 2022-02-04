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Главком ВСУ: вряд ли в ближайшие годы граница с РФ и Беларусью станет безопасной

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Пятница 04 февраля 2022 01:24
Главком ВСУ: вряд ли в ближайшие годы граница с РФ и Беларусью станет безопасной Фото: главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный (kanaldom.tv)
Автор: Анна Полисученко

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный считает, что в ближайшие годы ситуация на границе Украины будет опасной. В том числе это касается и границы Украины с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы "Право на владу".

"Мы понимаем, что есть некоторые направления, на которых нам нужно усиливать наши возможности. Вряд ли в ближайшие годы эти тысячи километров государственной границы, учитывая и Беларусь, перестанут быть для нас опасными. Они будут для нас опасны", - заявил глава Вооруженных сил Украины.

Ранее мы писали, что главком ВСУ обсудил с коллегой из США российскую эскалацию в Европе.

Кроме того, Залужный заявил, что жителям приграничных областей не нужно волноваться из-за вторжения России в Украину.

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Вооруженные силы Украины
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