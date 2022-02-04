Главком ВСУ: вряд ли в ближайшие годы граница с РФ и Беларусью станет безопасной
Фото: главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный (kanaldom.tv)
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный считает, что в ближайшие годы ситуация на границе Украины будет опасной. В том числе это касается и границы Украины с Беларусью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы "Право на владу".
"Мы понимаем, что есть некоторые направления, на которых нам нужно усиливать наши возможности. Вряд ли в ближайшие годы эти тысячи километров государственной границы, учитывая и Беларусь, перестанут быть для нас опасными. Они будут для нас опасны", - заявил глава Вооруженных сил Украины.