Головком ЗСУ: навряд чи найближчими роками кордон із РФ і Білоруссю стане безпечним

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний вважає, що в найближчі роки ситуація на кордоні України буде небезпечною. У тому числі це стосується і кордону України з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми "Право на владу".