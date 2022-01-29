Главком ВСУ обсудил с коллегой из США российскую эскалацию в Европе

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли провел телефонный разговор с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Обсуждалась обстановка в плане безопасности в Восточной Европе на фоне российской эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Комитета начальников штабов ВС США.

Милли и Залужный "обменялись оценками меняющейся обстановки в сфере безопасности в Восточной Европе".

"Украина имеет право быть независимой, сохранять территориальную целостность и суверенитет. Украина играет особо важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе", - говорится в сообщении.

При этом Милли подтвердил политику США по дальнейшей поддержке независимой Украины и ее целей, а также постоянные усилия США по укреплению ее способности обеспечивать собственную защиту.

Это уже третий телефонный разговор, который Милли и Залужный провели в январе.