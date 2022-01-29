Главком ВСУ обсудил с коллегой из США российскую эскалацию в Европе
Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли провел телефонный разговор с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Обсуждалась обстановка в плане безопасности в Восточной Европе на фоне российской эскалации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Комитета начальников штабов ВС США.
Милли и Залужный "обменялись оценками меняющейся обстановки в сфере безопасности в Восточной Европе".
"Украина имеет право быть независимой, сохранять территориальную целостность и суверенитет. Украина играет особо важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе", - говорится в сообщении.
При этом Милли подтвердил политику США по дальнейшей поддержке независимой Украины и ее целей, а также постоянные усилия США по укреплению ее способности обеспечивать собственную защиту.
Это уже третий телефонный разговор, который Милли и Залужный провели в январе.
Напомним, по данным Conflict Intelligence Team, занимающейся расследованием военных конфликтов, российская военная техника, направленная на обучение в Беларуси, стала лагерем в 200 километрах к северу от столицы Украины Киева.
Вместе с тем, как сообщили в Минобороны, Россия стянула к украинским границам более 100 тысяч военных. При этом в ВСУ заявили, что количество военных РФ может существенно возрасти в любой момент.