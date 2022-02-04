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Залужный об угрозе вторжения РФ: жителям приграничных областей не нужно волноваться

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Пятница 04 февраля 2022 00:20
Залужный об угрозе вторжения РФ: жителям приграничных областей не нужно волноваться Фото: главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный (mil.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный прокомментировал угрозу вторжения РФ в Украину. Он заявил, что жителям приграничных областей не нужно волноваться по этому поводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы "Право на владу".

"Вооруженными силами Украины отслеживается вся деятельность Вооруженных сил РФ. Сегодня вдоль госграницы мы видим сосредоточение техники и личного состава, которые туда продолжают прибывать, а также подразделения, осуществляющие постоянное перемещение", - заявил Залужный.

Он добавил, что это касается и территории Крыма.

"Если проанализировать состояние, в котором эти группировки находятся, то да, это нас беспокоит, но с другой стороны, если посмотреть с военной точки зрения и проанализировать возможность осуществления тех или иных мер, то такой угрозы нет. Это больше похоже на психологическое давление. Поэтому жителям приграничных областей не нужно волноваться", - заверил главком ВСУ.

Ранее мы писали, что главком ВСУ обсудил с коллегой из США российскую эскалацию в Европе.

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