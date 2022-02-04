Залужный об угрозе вторжения РФ: жителям приграничных областей не нужно волноваться

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный прокомментировал угрозу вторжения РФ в Украину. Он заявил, что жителям приграничных областей не нужно волноваться по этому поводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы "Право на владу" .

"Вооруженными силами Украины отслеживается вся деятельность Вооруженных сил РФ. Сегодня вдоль госграницы мы видим сосредоточение техники и личного состава, которые туда продолжают прибывать, а также подразделения, осуществляющие постоянное перемещение", - заявил Залужный.

Он добавил, что это касается и территории Крыма.

"Если проанализировать состояние, в котором эти группировки находятся, то да, это нас беспокоит, но с другой стороны, если посмотреть с военной точки зрения и проанализировать возможность осуществления тех или иных мер, то такой угрозы нет. Это больше похоже на психологическое давление. Поэтому жителям приграничных областей не нужно волноваться", - заверил главком ВСУ.