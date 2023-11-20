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Глави МЗС України та Танзанії вперше провели телефонну розмову

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністр закордонних справ України вперше в історій провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Танзанії Дженуарі Макамбою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МЗС.

За даними відомства, розмова відбулась у понеділок, 20 листопада. 

Дипломати обговорили глобальну продовольчу безпеку, а також ідеї для розвитку двосторонньої співпраці та поглиблення зв’язків України з африканськими країнами.

Нагадаємо, нещодавно Кулеба відвідав Південно-Африканську Республіку. Це був перший візит українського глави МЗС в ПАР за 25 років. Також Україна планує відкрити власне посольство у Танзанії.

Відносини України з Африкою

Нагадаємо, ще у серпні цього року Кулеба заявив про намір України налагодити відносини з країнами Африки. Таким чином наша держава хоче допомогти їм звільнитися від влади Кремля.

Він зазначав, що цей континент "потребує системної та довгострокової роботи" України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Дмитро КулебаТанзаніяДипломатичні відносини