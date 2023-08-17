Не хочемо бути другою Росією. Кулеба пояснив стратегію України щодо Африки

Україна не прагне замінити Росію в її "пануванні" на африканському континенті. Навпаки, вона хоче налагодити відносини з країнами Африки та допомогти їм звільнитися від влади Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в інтерв'ю AFP.

Зазначимо, що зараз Україна розбудовує відносини з Африкою в надії заручитися її підтримкою перед обличчям повномасштабного вторгнення Росії в Україну. При цьому Київ прагне ослабити "панування" Москви на континенті.

"Багато років було втрачено, але ми збираємося просувати вперед українсько-африканський ренесанс, відродити ці відносини", - сказав міністр.

За його словами, цей континент потребує системної та довгострокової роботи.

"Ми не хочемо бути ще однією Росією. Наша стратегія полягає не в тому, щоб замінити Росію, а в тому, щоб звільнити Африку від російської влади", - підкреслив він.

Так, міністр звинуватив Кремль у використанні "примусу, корупції та страху" для утримання африканських країн у своєму лоні, наполягаючи на тому, що у Москви є лише два потужних інструменти для роботи в Африці - пропаганда і ПВК "Вагнера".

Окрім того, Кулеба назвав брехнею занепокоєння Росії щодо продовольчої безпеки Африки після виходу із "зернової ініціативи".

"Африканці побачили, що всі ці розповіді Путіна про те, як він піклується про африканські країни, є брехнею... Саме український фермер і африканський споживач хліба платять найвищу ціну (за вихід РФ з угоди - ред.)", - сказав він.

Відносини України та Африки

Більшість африканських країн дотримуватися позиції нейтралітету щодо війни Росії проти України. Проте Київ хоче схилити їх на бік України.

Так, з осені минулого року Кулеба здійснив вже три візити до Африки.

А 16 червня президенти ПАР, Замбії, Сенегалу, прем'єр Єгипту та інші урядовці країн Африки відвідали Київ та зустрілися з главою держави Володимиром Зеленським.

Після України лідери африканських країн поїхали до Росії, де зустрілися з Путіним.

Продовольча безпека

Зазначимо, що через вихід Росії із зернової угоди чи ненайбільше постраждали саме африканські країни. При цьому Путін намагався підкупити Африку та пообіцяв деяким країнам безплатне зерно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.