Ренесанс з Африкою. Україна хоче посольство у Танзанії, а глава МЗС у ПАР вперше за 25 років
Україна може відкрити своє посольство в Танзанії. При цьому наша країна виводить співпрацю з Південно-Африканською Республікою на новий рівень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну раду України у Facebook та пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
Посольство в Танзанії
Українська парламентська делегація вперше відвідала парламент Танзанії. Під час зустрічі зі спікером відомства Тулією Аксон нардепи обговорили відкриття посольства України у Танзанії та визнання Голодомору парламентом Танзанії.
Фото: українські нардепи відвідали Танзанію (facebook.com/verkhovna.rada.ukraine)
Також парламентарі зустрілися з міністром аграрної політики Танзанії Хусейном Мохаммедом Баше. Вони обговорювали галузі співробітництва в аграрній сфері.
Перший візит глави МЗС України ПАР за 25 років
Водночас, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав Південно-Африканську Республіку. Це перший візит українського глави МЗС в ПАР за 25 років.
"У розвиток ренесансу українсько-африканських відносин Україна прагне вивести співпрацю з Південно-Африканською Республікою на якісно новий рівень. Ми пропонуємо партнерство, засноване на взаємній повазі та вигоді. І я радий, що уряд ПАР поділяє наше прагнення", - заявив Кулеба в ході зустрічі зі своєю колегою з ПАР Наледі Пандор
Український міністр проінформував її щодо ситуації на фронті та наслідків російської агресії. Також він високо оцінив участь ПАР у просуванні формули миру.
Кулеба запросив ПАР приєднатися до української ініціативи "Зерно з України", обговорив співпрацю у сфері цифровізації держпослуг та запропонував провести у Києві бізнес-форум з компаніями з України та ПАР.
За підсумками переговорів сторони підписали меморандум про розвиток співробітництва у сфері дипломатичної освіти та досліджень між МЗС України та департаментом міжнародних відносин та співробітництва ПАР.
Також Кулеба запросив Пандор відвідати Україну.
Відносини України з Африкою
Нагадаємо, ще у серпні цього року Кулеба заявив про намір України налагодити відносини з країнами Африки. Таким чином наша держава хоче допомогти їм звільнитися від влади Кремля.
Він зазначав, що цей континент "потребує системної та довгострокової роботи" України.
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