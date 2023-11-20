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Главы МИД Украины и Танзании впервые провели телефонный разговор

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Украины впервые в истории провел телефонный разговор с министром иностранных дел Танзании Дженуари Макамбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МИД.

По данным ведомства, разговор состоялся в понедельник, 20 ноября.

Дипломаты обсудили глобальную продовольственную безопасность, а также идеи развития двустороннего сотрудничества и углубления связей Украины с африканскими странами.

Напомним, недавно Кулеба посетил Южно-Африканскую Республику. Это был первый визит украинского главы МИД в ЮАР за 25 лет. Также Украина планирует открыть собственное посольство в Танзании.

Отношения Украины с Африкой

Напомним, еще в августе этого года Кулеба заявил о намерении Украины наладить отношения со странами Африки. Таким образом, наше государство хочет помочь им освободиться от власти Кремля.

Он отмечал, что этот континент "нуждается в системной и долгосрочной работе" Украины.

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Дмитрий КулебаТанзанияДипломатические отношения