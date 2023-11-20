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Глави МЗС України та Танзанії вперше провели телефонну розмову

Понеділок 20 листопада 2023 20:30
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Глави МЗС України та Танзанії вперше провели телефонну розмову Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністр закордонних справ України вперше в історій провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Танзанії Дженуарі Макамбою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МЗС.

За даними відомства, розмова відбулась у понеділок, 20 листопада.

Дипломати обговорили глобальну продовольчу безпеку, а також ідеї для розвитку двосторонньої співпраці та поглиблення зв’язків України з африканськими країнами.

Нагадаємо, нещодавно Кулеба відвідав Південно-Африканську Республіку. Це був перший візит українського глави МЗС в ПАР за 25 років. Також Україна планує відкрити власне посольство у Танзанії.

Відносини України з Африкою

Нагадаємо, ще у серпні цього року Кулеба заявив про намір України налагодити відносини з країнами Африки. Таким чином наша держава хоче допомогти їм звільнитися від влади Кремля.

Він зазначав, що цей континент "потребує системної та довгострокової роботи" України.

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Дмитро Кулеба Танзанія Дипломатичні відносини
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