ua en ru
Пн, 20 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Главы МИД Украины и Танзании впервые провели телефонный разговор

Понедельник 20 ноября 2023 20:30
UA EN RU
Главы МИД Украины и Танзании впервые провели телефонный разговор Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Украины впервые в истории провел телефонный разговор с министром иностранных дел Танзании Дженуари Макамбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МИД.

По данным ведомства, разговор состоялся в понедельник, 20 ноября.

Дипломаты обсудили глобальную продовольственную безопасность, а также идеи развития двустороннего сотрудничества и углубления связей Украины с африканскими странами.

Напомним, недавно Кулеба посетил Южно-Африканскую Республику. Это был первый визит украинского главы МИД в ЮАР за 25 лет. Также Украина планирует открыть собственное посольство в Танзании.

Отношения Украины с Африкой

Напомним, еще в августе этого года Кулеба заявил о намерении Украины наладить отношения со странами Африки. Таким образом, наше государство хочет помочь им освободиться от власти Кремля.

Он отмечал, что этот континент "нуждается в системной и долгосрочной работе" Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Танзания Дипломатические отношения
NEWS
Забастовка на границе. Чего хотят польские перевозчики и почему блокируют фуры из Украины
Забастовка на границе. Чего хотят польские перевозчики и почему блокируют фуры из Украины
DAILY
Путь ветерана: вызовы, стереотипы и перспективы
Руслана ВеличкоИ.о. исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Путь ветерана: вызовы, стереотипы и перспективы