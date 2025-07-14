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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Глави МЗС Росії та Китаю обговорили відносини зі США та війну в Україні

Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Міністри закордонних справ Росії та Китаю обговорили відносини зі Сполученими Штатами та перспективи завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В неділю, 13 липня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів зустріч у Пекіні з головою МЗС Китаю Ван Ї.

Як зазначили у російському МЗС, сторони обговорили відносини зі США та перспективи врегулювання "української кризи".

Міністри наголосили на важливості посилення тісної координації між двома державами на міжнародній арені, зокрема в рамках ООН і Ради Безпеки, Шанхайської організації співробітництва (ШОС), БРІКС, Групи двадцяти (G20) та Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

В МЗС Китаю зазначили, що тісні контакти між країнами мають на меті "сприяти розвитку та відродженню одна одної, а також спільно реагувати на виклики, пов’язані з нестабільним і мінливим світом".

Також сторони обмінялися думками щодо ситуації на Корейському півострові та ядерної програми Ірану.

Очікується, що глава МЗС РФ візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн ШОС у Китаї.

Нагадаємо, 10 липня держсекретар США Марко Рубіо зустрівся з Сергієм Лавровим у Малайзії.

За підсумком переговорів, очільник американської дипломатії заявив про "новий підхід" Росії щодо завершення війни в Україні. Однак він не уточнив подробиць.

Натомість Лавров повторив позицію Кремля щодо завершення війни в Україні.

Раніше президент США Дональд Трамп висловив розчарування тим, що Росія не проявляє гнучкості у врегулюванні війни в Україні.

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