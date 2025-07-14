Главы МИД России и Китая обсудили отношения с США и войну в Украине

Министры иностранных дел России и Китая обсудили отношения с Соединенными Штатами и перспективы завершения войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В воскресенье, 13 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу в Пекине с главой МИД Китая Ван И.
Как отметили в российском МИД, стороны обсудили отношения с США и перспективы урегулирования "украинского кризиса".
Министры подчеркнули важность усиления тесной координации между двумя государствами на международной арене, в частности в рамках ООН и Совета Безопасности, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС, Группы двадцати (G20) и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
В МИД Китая отметили, что тесные контакты между странами имеют целью "способствовать развитию и возрождению друг друга, а также совместно реагировать на вызовы, связанные с нестабильным и изменчивым миром".
Также стороны обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и ядерной программе Ирана.
Ожидается, что глава МИД РФ примет участие во встрече министров иностранных дел стран ШОС в Китае.
Напомним, 10 июля госсекретарь США Марко Рубио встретился с Сергеем Лавровым в Малайзии.
По итогам переговоров, глава американской дипломатии заявил о "новом подходе" России по завершению войны в Украине. Однако он не уточнил подробностей.
Зато Лавров повторил позицию Кремля по завершению войны в Украине.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что Россия не проявляет гибкости в урегулировании войны в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.