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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Главы МИД России и Китая обсудили отношения с США и войну в Украине

Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Министры иностранных дел России и Китая обсудили отношения с Соединенными Штатами и перспективы завершения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В воскресенье, 13 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу в Пекине с главой МИД Китая Ван И.

Как отметили в российском МИД, стороны обсудили отношения с США и перспективы урегулирования "украинского кризиса".

Министры подчеркнули важность усиления тесной координации между двумя государствами на международной арене, в частности в рамках ООН и Совета Безопасности, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС, Группы двадцати (G20) и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

В МИД Китая отметили, что тесные контакты между странами имеют целью "способствовать развитию и возрождению друг друга, а также совместно реагировать на вызовы, связанные с нестабильным и изменчивым миром".

Также стороны обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и ядерной программе Ирана.

Ожидается, что глава МИД РФ примет участие во встрече министров иностранных дел стран ШОС в Китае.

Напомним, 10 июля госсекретарь США Марко Рубио встретился с Сергеем Лавровым в Малайзии.

По итогам переговоров, глава американской дипломатии заявил о "новом подходе" России по завершению войны в Украине. Однако он не уточнил подробностей.

Зато Лавров повторил позицию Кремля по завершению войны в Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что Россия не проявляет гибкости в урегулировании войны в Украине.

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