Глави МЗС Росії та Китаю обговорили відносини зі США та війну в Україні

Міністри закордонних справ Росії та Китаю обговорили відносини зі Сполученими Штатами та перспективи завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В неділю, 13 липня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів зустріч у Пекіні з головою МЗС Китаю Ван Ї.

Як зазначили у російському МЗС, сторони обговорили відносини зі США та перспективи врегулювання "української кризи".

Міністри наголосили на важливості посилення тісної координації між двома державами на міжнародній арені, зокрема в рамках ООН і Ради Безпеки, Шанхайської організації співробітництва (ШОС), БРІКС, Групи двадцяти (G20) та Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

В МЗС Китаю зазначили, що тісні контакти між країнами мають на меті "сприяти розвитку та відродженню одна одної, а також спільно реагувати на виклики, пов’язані з нестабільним і мінливим світом".

Також сторони обмінялися думками щодо ситуації на Корейському півострові та ядерної програми Ірану.

Очікується, що глава МЗС РФ візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн ШОС у Китаї.