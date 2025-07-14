Главы МИД России и Китая обсудили отношения с США и войну в Украине

Министры иностранных дел России и Китая обсудили отношения с Соединенными Штатами и перспективы завершения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В воскресенье, 13 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу в Пекине с главой МИД Китая Ван И.

Как отметили в российском МИД, стороны обсудили отношения с США и перспективы урегулирования "украинского кризиса".

Министры подчеркнули важность усиления тесной координации между двумя государствами на международной арене, в частности в рамках ООН и Совета Безопасности, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС, Группы двадцати (G20) и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

В МИД Китая отметили, что тесные контакты между странами имеют целью "способствовать развитию и возрождению друг друга, а также совместно реагировать на вызовы, связанные с нестабильным и изменчивым миром".

Также стороны обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и ядерной программе Ирана.

Ожидается, что глава МИД РФ примет участие во встрече министров иностранных дел стран ШОС в Китае.