Глави МЗС Північної Європи назвали ключові умови для припинення вогню в Україні

Глави МЗС країн Північної Європи закликали до негайного припинення вогню в Україні. Вони назвали дві умови.

Про це РБК-Україна з посиланням на заяву міністрів на сайті МЗС Фінляндії.

Під час зустрічі міністрів на саміті НАТО в Гаазі 25 червня очільники зовнішньополітичних відомств країн Північної Європи оприлюднили спільну заяву із закликом до "негайного і безумовного припинення вогню в Україні".

Вони наголосили, що це - необхідна умова для початку переговорів про "справедливий і міцний мир".

Міністри підкреслили: досягнення цього можливе лише за двох ключових умов. По-перше, п’ять скандинавських країн уже пообіцяли виділити понад 15 мільярдів доларів на військову підтримку України у 2025 році - і готові до подальших зобов’язань.

По-друге, країни наголосили на необхідності посилити тиск на російську воєнну економіку. Серед запропонованих кроків — масштабний санкційний пакет, запровадження тарифів проти РФ.

До заяви приєдналися глави МЗС 5 країн: Фінляндії (Еліна Валтонен), Данії (Ларс Лекке Расмуссен), Ісландії (Торгердур Катрін Гуннарсдоттір), Норвегії (Еспен Барт Ейде) та Швеції (Марія Мальмер Стенергард).