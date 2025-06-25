Главы МИД Северной Европы назвали ключевые условия для прекращения огня в Украине

Главы МИД стран Северной Европы призвали к немедленному прекращению огня в Украине. Они назвали два условия.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на заявление министров на сайте МИД Финляндии.

Во время встречи министров на саммите НАТО в Гааге 25 июня руководители внешнеполитических ведомств стран Северной Европы обнародовали совместное заявление с призывом к "немедленному и безусловному прекращению огня в Украине".

Они отметили, что это - необходимое условие для начала переговоров о "справедливом и прочном мире".

Министры подчеркнули: достижение этого возможно только при двух ключевых условиях. Во-первых, пять скандинавских стран уже пообещали выделить более 15 миллиардов долларов на военную поддержку Украины в 2025 году - и готовы к дальнейшим обязательствам.

Во-вторых, страны отметили необходимость усилить давление на российскую военную экономику. Среди предложенных шагов - масштабный санкционный пакет, введение тарифов против РФ.

К заявлению присоединились главы МИД 5 стран: Финляндии (Элина Валтонен), Дании (Ларс Лекке Расмуссен), Исландии (Торгердур Катрин Гуннарсдоттир), Норвегии (Эспен Барт Эйде) и Швеции (Мария Мальмер Стенергард).