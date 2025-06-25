ua en ru
Ср, 25 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Главы МИД Северной Европы назвали ключевые условия для прекращения огня в Украине

Среда 25 июня 2025 14:39
UA EN RU
Главы МИД Северной Европы назвали ключевые условия для прекращения огня в Украине Фото: Главы МИД Северной Европы назвали ключевые условия для прекращения огня в Украине (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Главы МИД стран Северной Европы призвали к немедленному прекращению огня в Украине. Они назвали два условия.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на заявление министров на сайте МИД Финляндии.

Во время встречи министров на саммите НАТО в Гааге 25 июня руководители внешнеполитических ведомств стран Северной Европы обнародовали совместное заявление с призывом к "немедленному и безусловному прекращению огня в Украине".

Они отметили, что это - необходимое условие для начала переговоров о "справедливом и прочном мире".

Министры подчеркнули: достижение этого возможно только при двух ключевых условиях. Во-первых, пять скандинавских стран уже пообещали выделить более 15 миллиардов долларов на военную поддержку Украины в 2025 году - и готовы к дальнейшим обязательствам.

Во-вторых, страны отметили необходимость усилить давление на российскую военную экономику. Среди предложенных шагов - масштабный санкционный пакет, введение тарифов против РФ.

К заявлению присоединились главы МИД 5 стран: Финляндии (Элина Валтонен), Дании (Ларс Лекке Расмуссен), Исландии (Торгердур Катрин Гуннарсдоттир), Норвегии (Эспен Барт Эйде) и Швеции (Мария Мальмер Стенергард).

Саммит НАТО в Гааге

Сегодня в Гааге проходит саммит НАТО. В частности запланировано заседание Совета Украина-НАТО.

Кроме того, ожидается персональная встреча Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленский.

Между тем СМИ пишут, что коммюнике Альянса не будет обещания принять Украину в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз НАТО Война в Украине
Новости
Зеленский сегодня встретится с Трампом и не только: программа визита на саммит НАТО
Зеленский сегодня встретится с Трампом и не только: программа визита на саммит НАТО
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины