Главаря диверсионной группы "ЛНР" приговорили к 9 годам тюрьмы

Фото: задержание террориста (ssu.gov.ua)

Командир диверсионной группы боевиков готовил теракты против политиков и активистов

Главаря диверсионной группы "Луганской народной республики", который по заданию российских спецслужб готовил теракты против украинских политиков и активистов, приговорили к 9 годам тюрьмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины (СБУ).

Сообщается, что диверсант был задержан в 2017 году в Харькове, где он планировал организовать взрывы в людных местах.

"Служба установила, что в 2014-2016 террорист был активным участником квазиформирования с позывным "Мордвин". В то время он командовал подразделением в структуре "КГБ ЛНР". Также в составе 2 армейского корпуса народной милиции "ЛНР" боевик воевал против украинских военных в Дебальцево", - сообщили в СБУ.

Как отметили в СБУ, после задержания боевик сообщил о существовании так называемого "черного списка", в который были включены государственные и общественные деятели, которых планировали ликвидировать спецслужбы Российской Федерации и боевиков.

Террорист признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, и приговорен к 9 годам лишения свободы.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что агента "ЛНР" засудили к 10 годам тюрьмы за попытку диверсии под Харьковом. Боевик планировал взрыв стратегически важного участка железной дороги в Харьковской области.

Также сообщалось, что боевики на Донбассе вербуют заключенных, переданных в украинские тюрьмы. Условием их обмена и перемещения на подконтрольную Украине территорию является подписание обязательства о негласном сотрудничестве с так называемыми "силовыми структурами" ОРДЛО. Чтобы получить согласие заключенных на сотрудничество, боевики применяют запугивание, шантаж, избиения, угрожают их семьям.