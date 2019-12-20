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Агента "ЛНР" засудили к 10 годам тюрьмы за попытку диверсии под Харьковом

Новости » Общество     20.12.2019 - 15:37
Агента "ЛНР" засудили к 10 годам тюрьмы за попытку диверсии под Харьковом
Фото: задержание агента "ЛНР" (ssu.gov.ua)

Агент "МГБ ЛНР" планировал взрыв стратегически важного участка железной дороги в Харьковской области

Агента так называемого "Министерства государственной безопасности ЛНР", который в декабре 2018 года планировал диверсию на железной дороге в Харьковской области, засудили к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-службу Службы безопасности Украины (СБУ).

Сообщается, что агент "МГБ ЛНР" заминировал дренажный мост под железнодорожным полотном в районе транспортного узла, соединяющего Харьковскую область с районом проведения ООС. Взрыв мог привести к разрушению стратегически важной железнодорожной ветки украинской армии, а также к многочисленным жертвам.

Суд признал боевика виновным по ч. 1 ст. 258-3, ст. 113, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Также в СБУ сообщили, что организатором диверсии оказался бывший сотрудник украинской спецслужбы в Луганской области Егор Дубровкин, который изменил воинской присяге и вступил в "МГБ ЛНР". Его объявлено в розыск за совершение преступлений по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 408 (дезертирство) УК.

Ранее РБК-Украина писало, что суд вынес приговор агенту ФСБ, который планировал заложить взрывчатку на территории КП "Харьковводоканал" в Лозовском районе. Его приговорили к 5 годам тюрьмы.

Также сообщалось, что в Полтавской области к 12 годам тюрьмы приговорили агента ФСБ. Экс-сотрудник МВД с 2014 года передавал разведданные в Российскую Федерацию.

За прошедшие 5 лет было осуждено почти 10 тысяч военных Суд освободил из-под ареста экс-"беркутовца"
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