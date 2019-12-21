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Боевики на Донбассе шантажируют и вербуют заключенных, переданных в украинские тюрьмы

Новости » Общество     21.12.2019 - 21:40
Боевики на Донбассе шантажируют и вербуют заключенных, переданных в украинские тюрьмы
Фото (ssu.gov.ua)

Боевики заставляют заключенных подписывать обязательства о негласном сотрудничестве с "силовыми структурами" ОРДЛО

Боевики на Донбассе вербуют заключенных, переданных в украинские тюрьмы, а условием их обмена и перемещения на подконтрольную Украине территорию является подписание обязательства о негласном сотрудничестве с так называемыми "силовыми структурами" ОРДЛО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, чтобы получить согласие заключенных на сотрудничество, боевики применяют запугивание, шантаж, избиения, угрожают их семьям.

"В колониях "Л/ДНР" отсутствует отопление, медицинская помощь, не хватает еды. Несогласных с такими тюремными порядками сепаратисты привлекают к работам на своих передовых позициях: зэки строят блиндажи для боевиков, роют окопы", - сообщили в СБУ.

Свидетельство о таких методах боевиков предоставил один из этапированных заключенных. В частности, мужчина, перемещенный из колонии с неподконтрольной части Луганской области, после завершения срока наказания должен был собирать для террористов информацию о местах дислокации, составе и маршрутах перемещения украинских военных подразделений и военной техники.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в отношении десяти политзаключенных украинцев, которые были освобождены в результате обмена пленными между Украиной и Россией, было принято решение о помиловании, еще один был отпущен под личное обязательство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

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