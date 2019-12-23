Ватажка диверсійної групи "ЛНР" засудили до 9 років тюрми

Фото: затримання терориста (ssu.gov.ua)

Командир диверсійної групи бойовиків готував теракти проти політиків і активістів

Ватажка диверсійної групи "Луганської народної республіки", який за завданням російських спецслужб, готував теракти проти українських політиків і активістів, засудили до 9 років тюрми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України (СБУ).

Повідомляється, що диверсант був затриманий у 2017 році в Харкові, де він планував організувати вибухи в людних місцях.

"Служба встановила, що в 2014-2016 терорист був активним учасником квазиформирования з позивним "Мордвин". У той час він командував підрозділом в структурі КДБ ЛНР". Також у складі 2 армійського корпусу народної міліції "ЛНР" бойовик воював проти українських військових в Дебальцеве", - повідомили в СБУ.

Як зазначили в СБУ, після затримання бойовик повідомив про існування так званого "чорного списку", в який були включені державні та громадські діячі, яких планували ліквідувати спецслужби Російської Федерації і бойовиків.

Терорист визнаний винним в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, та засуджено до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що агента "ЛНР" засудили до 10 років в'язниці за спробу диверсії під Харковом. Бойовик планував вибух стратегічно важливої ділянки залізниці в Харківській області.

Також повідомлялося, що бойовики на Донбасі вербують ув'язнених, переданих в українські в'язниці. Умовою їх обміну та переміщення на підконтрольну Україні територію є підписання зобов'язання про негласне співробітництво з так званими "силовими структурами" ОРДЛО. Щоб отримати згоду укладених на співпрацю, бойовики застосовують залякування, шантаж, побиття, загрожують їх сім'ям.