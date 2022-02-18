Главарь "ЛНР" приказал срочно поставить 17-летних на воинский учет

Главарь так называемой "Луганской народной республики" Леонид Пасечник подписал указ, согласно которому на срочный воинский учет начнут ставить людей, родившихся в 2005 году и ранее. Таким образом, в срочном порядке на учет начнут ставить с 17 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
"Комиссиям поручаю провести мероприятия по первоначальной постановке на воинский учет граждан 2005 года рождения с 01.01.2022 по 31.03.2022", - говорится в тексте документа.
Напомним, ранее главарь "ДНР" Денис Пушилин объявил массовую эвакуацию населения на территорию Ростовской области (РФ).
В то же время Пасечник также объявил эвакуацию населения.
Тем временем украинская сторона опровергает информацию о якобы наступлении на оккупированные районы.