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Ватажок "ЛНР" наказав терміново поставити 17-річних на військовий облік

Автор: Валерія Поліщук

Ватажок так званої "Луганської народної республіки" Леонід Пасічник підписав указ, згідно з яким на строковий військовий облік почнуть ставити людей, що народилися в 2005 році і раніше. Таким чином, в терміновому порядку на облік почнуть ставити з 17 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Комісіям доручаю провести заходи щодо первісної постановки на військовий облік громадян 2005 року народження з 01.01.2022 по 31.03.2022", - йдеться в тексті документа.

Нагадаємо, раніше ватажок "ДНР" Денис Пушилін оголосив масову евакуацію населення на територію Ростовської області (РФ).

Разом з тим Пасічник також оголосив евакуацію населення.

Тим часом українська сторона спростовує інформацію про нібито настання на окуповані райони.

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