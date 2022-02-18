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Обострение на Донбассе: Украина отрицает наступление и диверсии на химобъектах

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Киев, Пятница 18 февраля 2022 15:44
Обострение на Донбассе: Украина отрицает наступление и диверсии на химобъектах Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украинская сторона на фоне обострения на Донбассе опровергает заявления оккупационных властей о наступлении и диверсиях на химических объектах. Киев привержен дипломатическому урегулированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью привержены исключительно дипломатическому урегулированию", - отметил он.

Отметим, сегодня оккупанты распространили информацию о якобы попытках диверсий на химических объектах завода "Стирол" в Горловке и на нефтебазе в Оленовке.

Обновлено на 15:50

Как заявили в Генштабе ВСУ, подразделения Объединенных сил соблюдают минские соглашения и нормы международного гуманитарного права.

"Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет Россия - страна-оккупант", - говорится в сообщении.

Напомним, обострение на Донбассе продолжается второй день, сегодня боевики открыли огонь из артиллерии вблизи железнодорожной станции Скотоватая, из-за чего движение пригородных и грузовых ограничено.

Кроме того, боевики обстреляли гуманитарный конвой.

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