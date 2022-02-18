ru ua
Пт, 18 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты объявили эвакуацию населения ОРДО в Ростовскую область России

Новина українською →
Донецк, Пятница 18 февраля 2022 15:19
Оккупанты объявили эвакуацию населения ОРДО в Ростовскую область России Фото: главарь "ДНР" Денис Пушилин (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Оккупационная власть отдельных районов Донецкой области из-за обострения на Донбассе объявила массовую эвакуацию населения. Людям предлагается выехать в Ростовскую область России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина.

По его словам, в ходе обстрелов населенных пунктов может подвергаться угрозе жизнь и здоровье мирных жителей.

"Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста", - заявил Пушилин.

Он уточнил, что жителей оккупированного Донбасса готова принять Ростовская область, а переход через пункты пропуска на границе будет ускорен.

Напомним, накануне Генштаб ВСУ сообщал, что из-за обострения на Донбассе оккупационные власти готовят эвакуацию населения.

Обострение на Донбассе продолжается, сегодня под обстрелы попали более 20 населенных пунктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ДНР Пушилин
NEWS
Боевики обстреляли гуманитарный конвой
Боевики обстреляли гуманитарный конвой
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти