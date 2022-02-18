Оккупанты объявили эвакуацию населения ОРДО в Ростовскую область России

Оккупационная власть отдельных районов Донецкой области из-за обострения на Донбассе объявила массовую эвакуацию населения. Людям предлагается выехать в Ростовскую область России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина.

По его словам, в ходе обстрелов населенных пунктов может подвергаться угрозе жизнь и здоровье мирных жителей.

"Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста", - заявил Пушилин.

Он уточнил, что жителей оккупированного Донбасса готова принять Ростовская область, а переход через пункты пропуска на границе будет ускорен.