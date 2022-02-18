ru ua
Пт, 18 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Главарь "ЛНР" тоже объявил эвакуацию населения в Россию. И мобилизацию боевиков

Новина українською →
Луганск, Пятница 18 февраля 2022 16:18
Главарь "ЛНР" тоже объявил эвакуацию населения в Россию. И мобилизацию боевиков Фото: главарь "ЛНР" Леонид Пасечник (twitter com glavalnr)
Автор: Артем Горовенко

На фоне обострения на Донбассе главарь так называемой "Луганской народной республики" Леонид Пасечник тоже объявил эвакуацию населения. Местных жителей намерены вывозить на территорию России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

"Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска", - заявил Пасечник.

По его словам, Россия готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей отдельных районов Луганской области. Кроме того, он призвал "всех, кто способен держать в руках оружие, встать на защиту своей земли".

Напомним, ранее главарь "ДНР" Денис Пушилин объявил массовую эвакуацию населения на территорию Ростовской области (Российская Федерация).

Тем временем украинская сторона опровергает информацию о якобы наступлении на оккупированные районы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ЛНР Обострение на Донбассе
NEWS
Боевики обстреляли гуманитарный конвой
Боевики обстреляли гуманитарный конвой
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти