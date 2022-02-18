Главарь "ЛНР" тоже объявил эвакуацию населения в Россию. И мобилизацию боевиков
На фоне обострения на Донбассе главарь так называемой "Луганской народной республики" Леонид Пасечник тоже объявил эвакуацию населения. Местных жителей намерены вывозить на территорию России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.
"Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска", - заявил Пасечник.
По его словам, Россия готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей отдельных районов Луганской области. Кроме того, он призвал "всех, кто способен держать в руках оружие, встать на защиту своей земли".
Напомним, ранее главарь "ДНР" Денис Пушилин объявил массовую эвакуацию населения на территорию Ростовской области (Российская Федерация).
Тем временем украинская сторона опровергает информацию о якобы наступлении на оккупированные районы.