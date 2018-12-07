Константинополь решил лишить Онуфрия титула митрополита Киевского

Фото: предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий (УНИАН)

После проведения Объединительного собора и избрания нового главы украинской церкви Онуфрия лишат титула митрополита Киевского

Константинопольский патриархат принял решение лишить Онуфрия титула митрополита Киевского после проведения Объединительного собора и избрания нового предстоятеля Украинской церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее письмо патриарха Варфоломея, которое опубликовал митрополит УПЦ МП Алескандр (Драбинко).

В опубликованном переводе письма Вселенский патриарх Варфоломей сообщил митрополиту Онуфрию, что в Константинополе считают, что он носит титул Киевского митрополита незаконно и после избрания нового главы единой украинской церкви окончательно перестанут считать его главой Киевской митрополии.

"Мы хотели довести до сведения вашего Высокопреосвященства, предварительно принятые решения Матери Церкви относительно назначенных нами в Киев экзархов, но, к сожалению, вы отказались взаимодействовать с ними… Обращаясь к вам как "Высокопреосвященный митрополит Киевский", в форме икономии и милости, мы сообщаем вам, что после выборов предстоятеля украинской церкви органом, который будет состоять из клириков и мирян, вы не сможете еклизиологично и канонически носить титул митрополита Киевского, который, вы все равно носите сейчас в нарушение описанных условий официальных документов 1686 года", - говорится в письме.

В письме Варфоломей также просит Онуфрия и иерархию Московского патриархата не разрывать связь с бывшим митрополитом Киевским Филаретом и бывшим архиепископом Львовским Макарием и их клириками.

"Мы также просим вас и вашу иерархию быть в общении с бывшим митрополитом Киевским Филаретом и бывшим архиепископом Львовским Макарием и другими с ними, поскольку они были в полной мере восстановлены нами в архиерействе, но не в своих должностях и титулах, через наше положительное решение на апелляционные просьбы, которые они неоднократно присылали нам", - говорится в сообщении Варфоломея.

При этом Онуфрий может участвовать в выборах нового главы украинской автокефальной церкви.

Напомним, накануне президент Петр Порошенко объявил, что Объединительный архиерейский собор, на котором будет создана поместная церковь, пройдет 15 декабря.

Отметим, 5 декабря была обнародована часть проекта устава Автокефальной церкви во главе с митрополитом. Филарет заявлял о том, что поместную церковь должен возглавить патриарх и другой статус украинскую сторону не устроит. В рамках подготовки к созданию новой церкви Вселенский патриархат принял иерархов УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ.