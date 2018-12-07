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Глава УПЦ МП Онуфрій повернув запрошення Варфоломія на Об'єднавчий собор

Новини » Суспільство    07.12.2018 - 15:22
Глава УПЦ МП Онуфрій повернув запрошення Варфоломія на Об'єднавчий собор
Фото: предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій (УНІАН)

Онуфрій повернув Константинопольському патріарху запрошення на Об'єднавчий собор без відповіді

Предстоятель УПЦ МП Онуфрій повернув Константинопольському патріарху Варфоломію запрошення на Об'єднавчий собор, який повинен зібратися в Києві 15 грудня, без відповіді. Про це в п'ятницю повідомили в прес-службі Союзу православних журналістів, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що таким чином мають намір вчинити й інші архієреї УПЦ МП.

"Блаженніший Онуфрій, отримавши від патріарха Варфоломія лист із запрошенням на Об'єднавчий собор, запечатав послання в конверт і без відповіді відправив назад автору. Точно так само мають намір вчинити й інші архієреї УПЦ, надсилаючи запрошення назад", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у листі патріарха Варфоломія, який опублікував митрополит УПЦ МП Олександр (Драбинко), говорилося, що Константинопольський патріархат прийняв рішення позбавити Онуфрія титулу митрополита Київського після проведення Об'єднавчого собору та обрання нового предстоятеля Української церкви. При цьому в листі зазначалося, що Онуфрій може брати участь у виборах нового глави української автокефальної церкви.

Напередодні президент України Петро Порошенко оголосив, що Об'єднавчий архієрейський собор, на якому буде створена помісна церква, пройде 15 грудня.

Відзначимо, 5 грудня була оприлюднена частина проекту статуту Автокефальної церкви на чолі з митрополитом. Філарет заявляв про те, що помісну церкву повинен очолити патріарх і інший статус українську сторону не влаштує. В рамках підготовки до створення нової церкви Вселенський патріархат прийняв ієрархів УПЦ Київського патріархату і УАПЦ.

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