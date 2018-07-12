Глава "Укрпошти" подав у відставку

Смілянський подав заяву на звільнення ще на початку липня

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський подав заяву про відставку. Про це заявив сам Смілянський, передає ЦТС.

Повідомляється, що Смілянський подав заяву на звільнення ще на початку липня.

Смілянський розповів, що поставив перед Кабінетом міністрів умови - якщо вони будуть виконані, гендиректор національного поштового оператора продовжить роботу. Термін розгляду - до 31 серпня. Смілянський буде продовжувати працювати. Зазначимо, що 2 липня у нього закінчився контракт.

Він заявив, що готовий продовжити контакт, якщо в ньому будуть дотримуватися наступні умови: можливість формування власної команди на ринкових зарплатах, політична незалежність, можливість реалізації шокових реформ, чітка стратегія.

Як відомо, на минулому тижні уряд затвердив Смілянського на посаді гендиректора національної поштової компанії. До того він керував підприємством у статусі виконуючого обов'язки.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що "Укрпошта" повинна працювати в звичайному режимі, поки не буде знайдений компроміс в питанні виплати пенсій, через наміри "Укрпошти" припинити її видачу.