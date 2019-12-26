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Руководитель "Укрэнерго" заявил о шантаже с момента запуска рынка

Новости » Политика     26.12.2019 - 08:37
Руководитель "Укрэнерго" заявил о шантаже с момента запуска рынка
Фото: Всеволод Ковальчук (РБК-Украина, Виталий Носач)

Ковальчук находится в активной фазе шантажа с июня этого года

Руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что подвергается шантажу с момента запуска рынка. Об этом Ковальчук рассказал в интервью РБК-Украина.

Ковальчук отметил, что находится в активной фазе шантажа с июня этого года. Он добавил, что его шантажируют пока неустановленные лица.

"Лично я был подвержен шантажу со стороны пока неустановленных лиц достаточно долгий период времени. Мы об этом даже отдельную пресс-конференцию когда-то собирали. Я нахожусь в активной фазе шантажа с июня этого года, с постоянным вбросом через новые модные источники информации - анонимные телеграм-каналы", - отметил он.

Руководитель "Укрэнерго" добавил, что подал заявление в правоохранительные ограны.

"Каждому такому вбросу информации, которую они называют компроматом на меня, предшествует попытка достучаться ко мне через Telegram, WhatsApp или еще как-то каких-то людей, которые шифруются, намеками разговаривают, что у них есть много чего-то, что они могут передать прессе, если я не пойду на контакт", - отметил он.

Напомним, в июле Ковальчук предлагал отсрочить запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля на 1 октября 2019 года.

Отметим, в июне в Украине с первыми аукционами по продаже электроэнергии запустили новый энергорынок.

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Новости Украины УкрэнергошантажВсеволод Ковальчук
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