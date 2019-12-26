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Голова "Укренерго" заявив про шантаж з моменту запуску ринку

Новини » Політика     26.12.2019 - 08:37
Голова "Укренерго" заявив про шантаж з моменту запуску ринку
Фото: Всеволод Ковальчук (РБК-Україна, Віталій Носач)

Ковальчук знаходиться в активній фазі шантажу з червня цього року

Голова "Укренерго" Всеволод Ковальчук заявив, що піддається шантажу з моменту запуску ринку. Про це Ковальчук розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Ковальчук зазначив, що знаходиться в активній фазі шантажу з червня цього року. Він додав, що його шантажують поки що невстановлені особи.

"Особисто мене шантажували з боку поки що невстановлених осіб досить довгий період часу. Ми про це навіть окрему прес-конференцію колись збирали. Я перебуваю в активній фазі шантажу з червня цього року, з постійним вкиданням через нові модні джерела інформації - анонімні телеграм-канали.", - зазначив він.

Голова "Укренерго" додав, що подав заяву в правоохоронні ограни.

"Кожному такому вкиду інформації, яку вони називають компроматом на мене, передує спроба достукатися до мене через Telegram, WhatsApp або ще якось якихось людей, які шифруються, натяками розмовляють, що у них є багато чогось, що вони можуть передати пресі, якщо я не піду на контакт", - зазначив він.

Нагадаємо, в липні Ковальчук пропонував відтермінувати запуск нового ринку електроенергії з 1 липня на 1 жовтня 2019 року.

Зазначимо, в Україні з першими аукціонами з продажу електроенергії запустили новий енергоринок.

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Новини України УкренергошантажВсеволод Ковальчук
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