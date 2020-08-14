Глава ЦИК Беларуси подтвердила, что Тихановская записала обращение в ее кабинете

Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина подтвердила, что Светлана Тихановская записывала свое видеообращение с призывом не выходить на акции протеста в ее кабинете. При этом самой Ермошиной, по ее словам, в кабинете не было.

Об этом глава ЦИК сообщила в интервью "Комсомольской правде в Беларуси".

В ответ на вопрос о том, действительно ли на видео Тихановская сидит на ее диване в ее кабинете Ермошина ответила: "Это мой диван. Она записывала это обращение без меня".

Глава белорусской ЦИК пояснила, что с Тихановской в тот день хотели встретить два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения.

"Она принесла жалобу в Центральную комиссию, кстати, в присутствии журналистов. Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла", - сообщила Ермошина.

Напомним, 11 августа Светлана Тихановская уехала из Беларуси в Литву, после чего в сети появилось видеообращение кандидата, в котором она призвала граждан не выходить на акции протеста. При этом текст Тихановская читала с листка.

В штабе Тихановской тогда заявили, что запись была сделана под давлением.

В пятницу, 14 августа, Тихановская записала еще одно обращение, в котором заявила о необходимости остановить насилие на улицах.