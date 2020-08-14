Голова ЦВК Білорусі підтвердила, що Тіхановська записала звернення в її кабінеті

Голова Центральної виборчої комісії Білорусії Лідія Єрмошина підтвердила, що Світлана Тіхановська записувала своє відеозвернення із закликом не виходити на акції протесту в її кабінеті. При цьому самої Єрмошиної, за її словами, в кабінеті не було.

Про це глава ЦВК повідомила в інтерв'ю "Комсомольській правді в Білорусі".

У відповідь на питання про те, чи дійсно на відео Тіхановська сидить на її дивані в її кабінеті Єрмошина відповіла: "Це мій диван. Вона записувала це звернення без мене".

Глава білоруської ЦВК пояснила, що з Тіхановською в той день хотіли зустріти два високопоставлених співробітників органів правоохорони.

"Вона принесла скаргу в Центральну комісію, до речі, в присутності журналістів. Ми запросили її до мене в кабінет, оскільки з нею хотіли зустрітися, скажімо так, два високопоставлених співробітників органів правоохорони. Я їх надала, вона залишилася разом з адвокатом разом з ними. І я пішла", - повідомила Єрмошина.

Нагадаємо, 11 серпня Світлана Тіхановська виїхала з Білорусі до Литви, після чого в мережі з'явилося відеозвернення кандидата, в якому вона закликала громадян не виходити на акції протесту. При цьому текст Тіхановська читала з листка.

У штабі Тіхановської тоді заявили, що запис було зроблено під тиском.

У п'ятницю, 14 серпня, Тіхановська записала ще одне звернення, в якому заявила про необхідність зупинити насильство на вулицях.