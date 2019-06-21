Глава ЦИК анонсировала публикацию списка всех кандидатов в депутаты

Центральная избирательная комиссия 25 июня обнародует весь список кандидатов на выборах в Раду. Об этом сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что после этого ЦИК утвердит форму, цвет и текст избирательных бюллетеней в общегосударственном и одномандатных избирательных округах.

"Кстати, уже 26 июня мы проведем достаточно важную пресс-конференцию, на которую соберем абсолютно все, что комиссия сделала в ходе избирательного процесса, поделимся своими ожиданиями от последнего перед днем выборов месяца и представим все необходимые цифры", - сообщила Слипачук.

По ее данным, 20 июня в последний день регистрации пакеты документов подали около 1200 кандидатов в одномандатных избирательных округах. При этом в целом до 20 июня заявлений было чуть больше 2000.

Слипачук также напомнила о решении Конституционного суда относительно выборов.

"Сейчас невероятно важно, что у общества теперь есть правовая определенность с точки зрения избирательного процесса, которую внесло принято решение Конституционным судом Украины. Уверена, что это решение станет предметом широкого обсуждения и анализа, однако тот факт, что оно уже есть, значит, что 21 июля 2019 года - почти на 100% неотвратимой датой проведения выборов", - добавила она.

Как сообщало РБК-Украина 20 июня Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов. В КСУ подчеркнули, что решение является обязательным и не может быть обжаловано.

Напомним, 20 июня, в Киеве в последний день подачи документов для участия в парламентских выборах дважды "минировали" здание Центральной избирательной комиссии. В итоге оба раза из офиса эвакуировали сотрудников, сообщение о взрывчатке не подтвердились.