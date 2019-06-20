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КСУ обнародовал решение по указу о роспуске Рады

Новости » Политика    20.06.2019 - 19:34
КСУ обнародовал решение по указу о роспуске Рады
Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

КСУ признал указ о роспуске Рады конституционным

Конституционный суд Украины опубликовал решение по указу президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Так, в решении КСУ говорится, что указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении досрочных выборов от 21 мая 2019 года соответствует Конституции Украины.

Отмечается, что поскольку носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ, КСУ констатировал, что проведение внеочередных выборов в Верховную раду сможет решить конституционный конфликт, который возник между президентом и парламентом, согласно ч. 2 ст. 5 Конституции Украины.

"Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано", - отметили в КСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд признал указ о роспуске Верховной рады соответствующим Основному закону. За такое решение проголосовало большинство судей КСУ.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж в понедельник, 17 июня, заявил, что считает законным решение о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.

Отметим, 11 июля сообщалось, что КСУ перешел к закрытой части рассмотрения указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады.

 

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