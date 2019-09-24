ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Глава Таможни предложил фиксированную цену за растаможку старых "евроблях"

Новости » Экономика    24.09.2019 - 13:47
Глава Таможни предложил фиксированную цену за растаможку старых "евроблях"
Фото: Максим Нефьодов (РБК-Украина)

Фиксированную суму введут для самых старых авто

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов считает возможным установить фиксированную цену за растаможивание старых транспортных средств с иностранной регистрацией. Об этом он сказал в интервью "5 каналу".

Как отметил Нефьдов, основные проблемы возникают при растаможке автомобилей старше 10 лет.

"Оценить стоимость автомобиля, которому 15 лет, и смотреть, сколько раз он был бит или покрашен, для таможни достаточно тяжело и проблемно", - рассказал он.

По его словам, разница в стоимости 500 долларов может быть существенна.

"Поэтому для самых дешевых авто было бы логично сделать какую-то фиксированную сумму за растаможку, чтобы спростить этот процесс и уменьшить число скандалов и возможных коррупционных рисков", рассказал глава Государственной таможенной службы.

Как отметил Нефьдов, сейчас Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады разрабатывает законодательные изменения, которые касаются упрощения растаможивания евроблях.

Как сообщало РБК-Украина, новый порядок растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией обсуждался во время совещания в Министерстве инфраструктуры Украины.

Напомним, 12 сентября Верховная рада Украины отложила введение штрафов за нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации, так называемые "евробляхи" еще на 3 месяца.

Зеленский одобрил отсрочку штрафов для владельцев "евроблях"          В Украине планируют изменить порядок растаможки "евроблях"
Новости Украины таможняевробляхаевробляхи
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь