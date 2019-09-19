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В Украине планируют изменить порядок растаможки "евроблях"

Новости » Экономика    19.09.2019 - 17:40
В Украине планируют изменить порядок растаможки "евроблях"
Фото: совещание в Мининфраструктуры (mtu.gov.ua)

Законопроект о растаможке подадут до конца года

Новый порядок растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией обсуждался во время совещания в Министерстве инфраструктуры Украины. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Как отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий, министерство выступает за максимальное упрощение всех процессов.

"Необходимо разработать простой и понятный механизм, где бы не было нужды идти за оценкой или доказательной базой... Совместно мы должны выработать предложения и передать их в Министерство финансов", - сказал он.

В свою очередь, заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк отметил, что новый законопроект необходимо внести в Верховную раду до конца текущего года: "На сегодняшний момент у нас до сих пор есть ряд нерешенных проблем: первая - проблема автомобилей, которые уже ввезены на территорию Украины. Вторая - вопросы растаможки спецавтомобилей. Мы также предлагаем разделить все автомобили с иностранной регистрацией на две категории, к которым будут применяться разные ставки растаможки. Первая категория - это более старые автомобили, которые уже находятся на территории Украины, до определенного объема и до определенного возраста. К такой категории мы предлагаем установить единую ставку растаможки, единый платеж. Таким подходом мы снимем 80% проблемы. Вторая категория - более новые автомобили, которые будут растамаживаться по специальной формуле".

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов отметил, что ГТС уже работает над тем, чтобы до конца года запустить соответствующий калькулятор расчета платежей: "Мы хотим выйти на понятную методику, которая будет прозрачна для всех. Отдельно, мы также проводим переговоры с сервисными центрами МВД в отношении организации в каждой области совместного центра, где будет одновременно все находиться".

Участники совещания договорились в ближайшее время проработать все предоставленные предложения для скорейшей разработки соответствующего закопроекту и внесения его на рассмотрение Верховной рады.

Напомним, 12 сентября Верховная рада Украины отложила введение штрафов за нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации, так называемые "евробляхи" еще на 3 месяца.

Как сообщало РБК-Украина, заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавриненко сообщал о создании рабочей группы, которая должна разработать новый законопроект по урегулирования порядка растаможивания "евроблях".

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