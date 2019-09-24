Глава Митниці запропонував фіксовану ціну за розмитнення старих "євроблях"

Фото: Максим Нефьодов (РБК-Україна)

Фіксовану суму введуть для найбільш старих авто

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов вважає можливим встановити фіксовану ціну за розмитнення старих транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Про це він сказав в інтерв'ю "5 каналу".

Як зазначив Нефьдов, основні проблеми виникають при розмитненні автомобілів старше 10 років.

"Оцінити вартість автомобіля, якому 15 років, і дивитися, скільки разів він був битий або пофарбований, для митниці досить важко і проблемно", - розповів він.

За його словами, різниця у вартості 500 доларів може бути істотною.

"Тому для найдешевших авто було б логічно зробити якусь фіксовану суму за розмитнення, щоб спростить цей процес і зменшити кількість скандалів і можливих корупційних ризиків", - розповів голова Державної митної служби.

Як зазначив Нефьдов, зараз Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної ради розробляє законодавчі зміни, які стосуються спрощення розмитнення евроблях.

Як повідомляло РБК-Україна, новий порядок розмитнення транспортних засобів з іноземною реєстрацією обговорювалося під час наради у Міністерстві інфраструктури України.

Нагадаємо, 12 вересня Верховна рада України відклала введення штрафів за нерозмитнені автомобілі на іноземній реєстрації, так звані "євробляхи" ще на 3 місяці.