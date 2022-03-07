Глава Сумской ОГА показал, как оккупанты разгромили в селах дома и детсад

По его словам, в Боромле после вчерашнего обстрела повреждена инфраструктура, разбитые дома, детский сад. Кроме того, полностью разбит центр села и разрушены гражданские предприятия.

Боромля (фото: facebook.com/Zhyvytskyy)

В Великой Писаревке местные жители приходят в себя после артобстрелов. Уничтожены дома, и почти нет электроэнергии и связи.

Великая Писаревка (фото: facebook.com/Zhyvytskyy)