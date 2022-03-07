Голова Сумської ОДА показав, як окупанти розгромили в селах будинки та дитсадок

За його словами, в Боромлі після вчорашнього обстрілу пошкоджена інфраструктура, розбиті будинки, дитячий садок. Крім того, повністю розбитий центр села і зруйновані цивільні підприємства.

Боромля (фото: facebook.com/Zhyvytskyy)

У Великій Писарівці місцеві жителі оговтуються після артобстрілів. Знищені будинки, і майже немає електроенергії та зв'язку.

Велика Писарівка (фото: facebook.com/Zhyvytskyy)